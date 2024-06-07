Путин призвал продлить срок софинансирования по ПДС до 10 лет

Президент России Владимир Путин призвал продлить срок со финансирования в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) до 10 лет с текущих трех лет, соответствующее заявление он сделал в рамках пленарной сессии ПМЭФ 2024.
«Конечно, необходимо обеспечить приток на финансовый рынок так называемых длинных денег, включая долгосрочные сбережения граждан», — заявил глава государства. Он напомнил, что с этого года в России была запущена ПДС, в которой государство поддерживает взносы граждан за счет софинансирования: «Теперь они застрахованы и софинансируются государством, и на них можно также получить налоговый вычет».
«Программа [долгосрочных сбережений] стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно, увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильными, обоснованным продлить его как минимум до десяти лет», — сказал Владимир Путин. Он также попросил правительство и ЦБ «продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников». «Сейчас, с учетом дефицита рабочей силы, это будет уместно и пойдет на пользу самим предприятиям, будет задерживать работников у себя», — заявил глава государства.
Согласно закону, софинансирование предоставляется государством в течение трех лет, но может быть продлено по решению правительства. Для физлиц с доходом до 80 тысяч рублей коэффициент софинансирования составляет 1 внесенный рубль на 1 добавленный государством рубль. Для россиян с доходом от 80 тысяч до 150 тысяч рублей соотношение равняется 2 к 1, а для тех, кто получает более 150 тысяч рублей коэффициент составляет 4 к 1.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству «принять меры», направленные на привлечение в ПДС 250 млрд рублей граждан в этом году (также не уточнялось, «новые» ли это деньги или «старые») и не менее 1% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году. В Банке России планировали, что участниками программы к 2030 году будут не менее 9 млн человек с вложениями не менее 1,2 трлн рублей.
Согласно статистике ЦБ, за первый квартал россияне заключили 342 000 договоров долгосрочных сбережений (ДДС) в рамках ПДС, При этом за этот период 42 000 граждан перевели в программу свои пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС).