Путин призвал продлить срок софинансирования по ПДС до 10 лет

«Программа [долгосрочных сбережений] стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить, а именно, увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильными, обоснованным продлить его как минимум до десяти лет», — сказал Владимир Путин. Он также попросил правительство и ЦБ «продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников». «Сейчас, с учетом дефицита рабочей силы, это будет уместно и пойдет на пользу самим предприятиям, будет задерживать работников у себя», — заявил глава государства.