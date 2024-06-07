Путин поддержал перенос головных структур госкорпораций в регионы

«Идея (переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы.— ''Ъ'') требует проработки, но заслуживает внимания», — сказал президент во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ. Владимир Путин отметил, что в России есть подобный позитивный пример — компания «Русгидро», которая перенесла штаб-квартиру из Москвы в Красноярск.
«Создание точек роста в городах, поселках по всей территории страны. Возможности для людей не только в столицах, но и малых городах, на селе приобрести профессию, найти хорошо оплачиваемую работу или вести свое дело, реализовать себя. Жить, воспитывать детей в комфортных современных условиях», — сказал Владимир Путин о задачах на ближайшие годы.