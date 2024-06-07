Путин поддержал перенос головных структур госкорпораций в регионы

«Создание точек роста в городах, поселках по всей территории страны. Возможности для людей не только в столицах, но и малых городах, на селе приобрести профессию, найти хорошо оплачиваемую работу или вести свое дело, реализовать себя. Жить, воспитывать детей в комфортных современных условиях», — сказал Владимир Путин о задачах на ближайшие годы.