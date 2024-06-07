Путин: доля рубля в операциях приближается к 40%

«В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых “токсичных” валютах недружественных государств сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях, она приближается сегодня к 40%», — сказал президент во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ. В целом на дружественные страны приходится три четверти товарооборота России. Путин добавил, что сейчас прорабатывается создание независимой платежной системы по линии БРИКС. По его словам, эта система не будет подвергаться политическому и санкционному давлению.
Путин также заявил, что доля импорта в стране к 2030 году должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей. По его словам, в 2019 году этот показатель составлял 26%, в 2023 году — уже 19%.
Евгений Белоусов