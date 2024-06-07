Набиуллина допустила существенное повышение ключевой ставки в июле

Из-за возросших рисков для базового сценария регулятор допускает повышение ключевой ставки в июле. Сегодня, 7 июня, Совет директоров в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
«Повышение ключевой ставки во второй половине прошлого года позволило значимо замедлить рост цен. Однако в апреле-мае появились сигналы о том, что дезинфляция могла приостановиться. В апреле текущие темпы роста цен вернулись к 6% в пересчете на год, и, судя по оперативным данным, в мае они оставались повышенными», — сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции.
Базовый сценарий Центробанка предполагает усиление дезинфляции и «сбалансированных темпов роста» во втором квартале 2024 года. По словам Эльвиры Набиулинной, вероятность описанного сценария снижается из-за возросших рисков: сильное отклонение темпов роста экономики от сбалансированных; сохранение дефицита кадров; рост инфляционных ожиданий; геополитические риски.
В связи с этим возросла вероятность альтернативного сценария, который предполагает, что предложение отстает от спроса, а инфляция растет или надолго сохраняется на текущем уровне. «Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционые риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле. Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели», — заявила госпожа Набиуллина.
Под «существенным» ЦБ имеет в виду повышение более чем на 1 п.п., добавила глава ЦБ.
Эльвира Набиуллина отметила, что на сегодняшнем заседании Совет директоров рассматривал повышение ключевой ставки до 17 или 18%. В заявлении ЦБ по итогу заседания говорилось, что на среднесрочном горизонте риски для инфляции смещены в сторону проинфляционных. В апреле рост цен составил 5,8%. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля. ЦБ стремится достичь показателя инфляции в 4% в 2025 году.