Набиуллина допустила существенное повышение ключевой ставки в июле

«Повышение ключевой ставки во второй половине прошлого года позволило значимо замедлить рост цен. Однако в апреле-мае появились сигналы о том, что дезинфляция могла приостановиться. В апреле текущие темпы роста цен вернулись к 6% в пересчете на год, и, судя по оперативным данным, в мае они оставались повышенными», — сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции.