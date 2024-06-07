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Московская биржа представила сервис Compliance Tool для эмитентов и профучастников рынка

В рамках ПМЭФ Московская биржа представила платформу и сервисы для комплаенс-подразделений публичных компаний и профессиональных участников рынка — Compliance Tool.

Источник: РИА "Новости"

Платформа включает в себя набор сервисов для решения задач комплаенса, а также коммуникации с участниками рынка. Пользователям доступен функционал по работе со списками инсайдеров для взаимодействия с комплаенс-подразделением Московской биржи в рамках регулярных запросов, агрегатор данных о нестандартной активности и мониторинг операций.

На площадке можно найти наиболее актуальные нормативные акты и методические рекомендации для сотрудников служб внутреннего контроля.

Сервис Compliance Tool доступен на информационно-финансовом маркетплейсе Московской биржи.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»