Московская биржа представила сервис Compliance Tool для эмитентов и профучастников рынка

Платформа включает в себя набор сервисов для решения задач комплаенса, а также коммуникации с участниками рынка. Пользователям доступен функционал по работе со списками инсайдеров для взаимодействия с комплаенс-подразделением Московской биржи в рамках регулярных запросов, агрегатор данных о нестандартной активности и мониторинг операций.