«Медскан» и VK заявили о намерении развивать цифровые сервисы и продукты для здравоохранения

«Клиентский опыт складывается из десятков факторов. Пользователям важно за секунды решать свои задачи и быстро получать обратную связь в комфортной среде. Для этого необходимо развивать не только каналы коммуникации с пациентами, но и оцифровывать внутренние процессы бизнеса. Сотрудникам важно иметь актуальную информация под рукой и не тратить время на рутинные вопросы. Мы верим, что технологии и сервисы, уже зарекомендовавшие себя в технологичных отраслях, помогут “Медскану” эффективно решать задачи бизнеса», — отметила Элина Исагулова, вице-президент VK, B2B — коммерция и операционное управление.