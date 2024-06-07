Кузбасс планирует подписать на ПМЭФ 12 соглашений

«Мы всегда готовимся к этому форуму, готовятся и наши партнеры. Кузбасс — специфичный и высокоиндустриальный регион. Мы запланировали подписание 12 соглашений. Общую сумму инвестиций мы оцениваем на уровне 296 млрд рублей. Предполагается создание 6 тыс. дополнительных высококвалифицированных рабочих мест», — сказал Середюк.
Он добавил, что планируется подписание соглашений с другими регионами о взаимном сотрудничестве, культурном обмене, научно-техническом взаимодействии. «Таких соглашений у нас на форуме девять, в том числе с новыми регионами России», — добавил Середюк.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Тема форума — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи представителей малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.