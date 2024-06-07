Какая пенсия в 2024 году у тех, кто никогда не работал

По его словам, социальная пенсия по старости зависит, в том числе, от текущего параметра стандартного пенсионного возраста, позволяющего получать страховую пенсию.
В пореформенный период возраст получения страховой пенсии варьируется. А вместе с ним и возраст социальной пенсии.
В общем случае формула возрастной границы для получения социальной пенсии по старости — это достижение пенсионного возраста плюс 5 лет.
Следовательно, в пределе, после окончания переходного периода пенсионной реформы, возраст получения социальной пенсии будет для женщин 65, а для мужчин 70 лет, пояснил экономист.
После 1 апреля этого года социальная пенсия по старости составляет в базовом значении 7689 рубля 82 копейки.
Однако, как указывает экономист, это базовое значение может корректироваться, в частности, по величине прожиточного минимума.
По словам эксперта, здесь также есть свои тонкости и детали.
Есть федеральный уровень прожиточного минимума, который для данной категории граждан составляет более 13 тысяч рублей.
Кроме всего прочего, регионы имеют право проводить индексацию до релевантных цифр локального прожиточного минимума. А он, по словам Гиринского, вполне может быть выше федерального.
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