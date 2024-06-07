Какая пенсия в 2024 году у тех, кто никогда не работал

Гражданин, который никогда по тем или иным причинам не работал, но достиг параметров преклонного возраста может рассчитывать на социальную пенсию по старости. Какую сумму получают ежемесячно от государства такие граждане, рассказал Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.