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Какая пенсия в 2024 году у тех, кто никогда не работал

Гражданин, который никогда по тем или иным причинам не работал, но достиг параметров преклонного возраста может рассчитывать на социальную пенсию по старости. Какую сумму получают ежемесячно от государства такие граждане, рассказал Андрей Гиринский, доцент экономического факультета РУДН.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, социальная пенсия по старости зависит, в том числе, от текущего параметра стандартного пенсионного возраста, позволяющего получать страховую пенсию.

В пореформенный период возраст получения страховой пенсии варьируется. А вместе с ним и возраст социальной пенсии.

В общем случае формула возрастной границы для получения социальной пенсии по старости — это достижение пенсионного возраста плюс 5 лет.

Следовательно, в пределе, после окончания переходного периода пенсионной реформы, возраст получения социальной пенсии будет для женщин 65, а для мужчин 70 лет, пояснил экономист.

После 1 апреля этого года социальная пенсия по старости составляет в базовом значении 7689 рубля 82 копейки.

Однако, как указывает экономист, это базовое значение может корректироваться, в частности, по величине прожиточного минимума.

По словам эксперта, здесь также есть свои тонкости и детали.

Есть федеральный уровень прожиточного минимума, который для данной категории граждан составляет более 13 тысяч рублей.

Кроме всего прочего, регионы имеют право проводить индексацию до релевантных цифр локального прожиточного минимума. А он, по словам Гиринского, вполне может быть выше федерального.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»