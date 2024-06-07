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Греф раскрыл, как ИИ изменит ВВП России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что применение технологий искусственного интеллекта в российской экономике увеличит ВВП России на 6% к 2030 году.

Источник: РИА "Новости"

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) способны увеличить ВВП России на 4−6% к 2030 году. На бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад — это примерно 4−6% ВВП на горизонте до 2030 г. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология.

Герман Греф
глава Сбербанка

Греф также подчеркнул, что Россия занимает ведущие позиции на мировой арене в области технологий искусственного интеллекта.

У нас очень хорошие примеры есть. Компания «Газпром нефть» — образец, наверное, того, что можно извлекать, какую эффективность можно извлекать при добыче полезных ископаемых.

Герман Греф
глава Сбербанка

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в ноябре 2023 года привел пример «Газпром нефти» в контексте технологий ИИ. Он подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта расширяется в различных отраслях экономики и социальной сферы страны. По словам президента, благодаря использованию ИИ, компания «Газпром нефть» смогла существенно снизить затраты на обустройство скважин и успешно справляться с задачами по обеспечению безопасной логистики по Северному морскому пути.