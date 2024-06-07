Греф раскрыл, как ИИ изменит ВВП России

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в ноябре 2023 года привел пример «Газпром нефти» в контексте технологий ИИ. Он подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта расширяется в различных отраслях экономики и социальной сферы страны. По словам президента, благодаря использованию ИИ, компания «Газпром нефть» смогла существенно снизить затраты на обустройство скважин и успешно справляться с задачами по обеспечению безопасной логистики по Северному морскому пути.