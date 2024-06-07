Греф раскрыл, как ИИ изменит ВВП России

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) способны увеличить ВВП России на 4−6% к 2030 году. На бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад — это примерно 4−6% ВВП на горизонте до 2030 г. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология.
Греф также подчеркнул, что Россия занимает ведущие позиции на мировой арене в области технологий искусственного интеллекта.
У нас очень хорошие примеры есть. Компания «Газпром нефть» — образец, наверное, того, что можно извлекать, какую эффективность можно извлекать при добыче полезных ископаемых.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в ноябре 2023 года привел пример «Газпром нефти» в контексте технологий ИИ. Он подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта расширяется в различных отраслях экономики и социальной сферы страны. По словам президента, благодаря использованию ИИ, компания «Газпром нефть» смогла существенно снизить затраты на обустройство скважин и успешно справляться с задачами по обеспечению безопасной логистики по Северному морскому пути.