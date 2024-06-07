Голикова: вклад системы здравоохранения в ВВП составил 1,6 трлн рублей в 2023 году

«По данным за 2022 год, работа системы здравоохранения и медицинской науки дала вклад увеличения в ВВП на уровне 1,44 трлн рублей. По тем оценкам, которые сейчас мы видим — данные, еще не опубликованные, за 2023 год, — можно смело утверждать, что цифра уже больше — это 1,6 трлн рублей», — сказала она на сессии «Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию».