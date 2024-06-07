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Голикова: вклад системы здравоохранения в ВВП составил 1,6 трлн рублей в 2023 году

По словам вице-премьера, в 2022 году этот показатель находился на отметке 1,44 трлн рублей.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вклад системы здравоохранения в ВВП в прошлом году составил 1,6 трлн рублей. В 2022 году этот показатель находился на отметке 1,44 трлн рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По данным за 2022 год, работа системы здравоохранения и медицинской науки дала вклад увеличения в ВВП на уровне 1,44 трлн рублей. По тем оценкам, которые сейчас мы видим — данные, еще не опубликованные, за 2023 год, — можно смело утверждать, что цифра уже больше — это 1,6 трлн рублей», — сказала она на сессии «Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию».