Голикова сообщила, что в России насчитывается 7,8 млн работающих пенсионеров

«Нам нужно, конечно, еще уточнить с учетом уровня индексации, который будет с 1 февраля, потому что уровень индексации с 1 февраля будет определяться инфляцией года, в котором мы сейчас живем, но 100 млрд — это минимум, а дальше все будет зависеть от того, какой уровень индексации будет с 1 февраля», — сказала она.