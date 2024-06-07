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Глава Роспотребнадзора заявила, что была больше всех рада уходу «Макдоналдса»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня, ФедералПресс. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на ПМЭФ назвала сеть «Вкусно — и точка» флагманом здорового питания. Она также подчеркнула, что была очень рада уходу «Макдоналдса».

Источник: РИА "Новости"

«Мы очень надеемся, что именно эта сеть ресторанов в новом облике, в новом формате, в лучшем формате, чем было. Наверно, не было более радостного человека, когда прежняя компания уходила, чем я», — отметила она.

По словам Анны Поповой, ведомство активно сотрудничает с компанией «Вкусно — и точка» и надеется, что молодежь, которая составляет значимую часть клиентов сети, будет получать более здоровое и качественное питание в привычном месте и упаковке.

Кроме того, Анна Попова сообщила, что в последнее время дети добавляют в 4 раза меньше сахара в еду. Этого удалось достичь благодаря программам, обеспечивающим бесплатное горячее питание в школах.

По ее словам, проект дает хорошие результаты, положительно влияет на пищевые привычки детей.