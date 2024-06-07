Глава Роспотребнадзора заявила, что была больше всех рада уходу «Макдоналдса»

«Мы очень надеемся, что именно эта сеть ресторанов в новом облике, в новом формате, в лучшем формате, чем было. Наверно, не было более радостного человека, когда прежняя компания уходила, чем я», — отметила она.
По словам Анны Поповой, ведомство активно сотрудничает с компанией «Вкусно — и точка» и надеется, что молодежь, которая составляет значимую часть клиентов сети, будет получать более здоровое и качественное питание в привычном месте и упаковке.
Кроме того, Анна Попова сообщила, что в последнее время дети добавляют в 4 раза меньше сахара в еду. Этого удалось достичь благодаря программам, обеспечивающим бесплатное горячее питание в школах.
По ее словам, проект дает хорошие результаты, положительно влияет на пищевые привычки детей.