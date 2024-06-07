Глава Чукотки сообщил, что к 2030 году грузопоток в регионе составит 2 млн тонн

«Билибинский проект позволит формировать грузопоток порядка 2 млн тонн к 2030 году. Соответственно, там будет развиваться и логистика. Это тысяча рабочих мест, это введение существенного жилого фонда, это социальные объекты, это дороги. То есть это максимально большое преображение территории. И прежде всего оно направлено для того, чтобы люди чувствовали себя там комфортно. Бизнес можно складывать, только когда себя чувствуешь комфортно», — сказал глава региона.
Он пояснил, что населенные пункты, которые вошли в мастер-план, будут развиваться в определенных направления. «Билибино — это то место, которое отвечает за создание инфраструктуры для развития минерально-сырьевой базы, а Певек — это входные ворота в Чукотку, и через них идет и северный завоз, а также реализация материалов, соответственно, горнорудной промышленности. Третий город, который вошел в мастер-план — Эгвекинот. Это про культуру коренных народов Чукотки, это про природу, там будут построены туристические объекты, чтобы люди, которые туда приезжают, могли размещаться», — сказал Владислав Кузнецов.
По словам губернатора, для обеспечения продовольственной безопасности трех населенных пунктов, в рамках мастер-планах в них будут построены современные тепличные комплексы: «Вот с группой “РОСТ” здесь подписано как раз соглашение на полях ПМЭФ по введению теплиц», — пояснил глава Чукотки.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.