Глава Чукотки сообщил, что к 2030 году грузопоток в регионе составит 2 млн тонн

Он пояснил, что населенные пункты, которые вошли в мастер-план, будут развиваться в определенных направления. «Билибино — это то место, которое отвечает за создание инфраструктуры для развития минерально-сырьевой базы, а Певек — это входные ворота в Чукотку, и через них идет и северный завоз, а также реализация материалов, соответственно, горнорудной промышленности. Третий город, который вошел в мастер-план — Эгвекинот. Это про культуру коренных народов Чукотки, это про природу, там будут построены туристические объекты, чтобы люди, которые туда приезжают, могли размещаться», — сказал Владислав Кузнецов.