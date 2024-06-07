«Газпром» будет поставлять газ в Узбекистан и Киргизию следующие 15 лет

«Газпром» заключил с Казахстаном пятнадцатилетний контракт на транзит газа в Узбекистан и Киргизию, сообщила компания на ПМЭФ-2024. Срок действия договора с казахской QazaqGaz — 2025−2040 годы, объемы контрактных обязательств стороны не раскрывают.
Для транзита планируется расширить специально выделенный маршрут в системе построенных в советское время магистральных газопроводов Средняя Азия—Центр (САЦ), а также создать новые газотранспортные мощности на территории Казахстана, следует из сообщения «Газпрома».
«Газпром экспорт» подписал контракт, также действующий до 2040 года, с ОсОО «Газпром Кыргызстан» о поставках газа на север и юг Киргизии. ОсОО «Газпром Кыргызстан» в свою очередь будет поставлять эти объемы на долгосрочной основе в адрес ОАО «Электрические станции» и КП «Бишкектеплоэнерго».
До снижения экспорта в Европу «Газпром» уделял мало внимания поставкам газа в страны Средней Азии из-за меньшей маржинальности этого рынка. Но в 2022 году компания заявила, что работает над созданием газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для поставок в эти страны и в Китай. В октябре 2023 года начались поставки газа в Узбекистан по САЦ в реверсном режиме, страны договорились об экспорте до 3 млрд куб. м (или около 9 млн куб. м в сутки) в течение двух лет, а с 2026 года его планировалось увеличить до 11 млрд куб. м. Как сообщали источники «Ъ», в 2023 году стоимость поставок в Узбекистан была около $160 за 1 тыс. куб. м, всего за прошлый год в страну было поставлено около 1,28 млрд куб. м. Как сообщало Минэнерго Казахстана, в 2024 году транзит в Узбекистан может вырасти почти до 4 млрд куб. м.
Собственная добыча газа в Узбекистане сокращается из-за истощения месторождений, зимой при пиковых нагрузках страна испытывает дефицит газа, что уже приводило к перебоям с теплоснабжением и электроэнергией.
Зампред правления по экономике и финансам QazaqGaz Айдын Акан в марте сообщал, что транзитные мощности в Узбекистан могут быть увеличены до 22 млрд куб. м в год. «Сейчас проводится технический аудит компрессорных станций, уточнение объемов ремонтных работ. Третий этап (увеличение мощности с 11 млрд до 22 млрд куб. м.— “Ъ”) позволит нам транспортировать до 22 млрд кубов газа в год через территорию Казахстана из России в Узбекистан», — говорил он.
Поставки российского газа в Киргизию крайне малы — до 0,34 млрд куб. м в 2023 году. В марте текущего года замминистра энергетики страны Талайбек Байгазиев сообщал, что Бишкек планирует нарастить импорт российского газа «в ближайшее время до 1 млрд куб. м в год».
Как отмечает Виталий Ермаков из ВШЭ, у «Газпрома» порядка 100 млрд куб. м свободных производственных мощностей, поэтому любые дополнительные поставки с положительной экспортной маржой желательны для компании. Он добавляет, что у поставок в Среднюю Азию маржинальность ниже, чем у гипотетических дополнительных поставок в Европу, но в то же время значительно выше, чем у продаж на внутреннем российском рынке.