«Газпром» будет поставлять газ в Узбекистан и Киргизию следующие 15 лет

До снижения экспорта в Европу «Газпром» уделял мало внимания поставкам газа в страны Средней Азии из-за меньшей маржинальности этого рынка. Но в 2022 году компания заявила, что работает над созданием газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для поставок в эти страны и в Китай. В октябре 2023 года начались поставки газа в Узбекистан по САЦ в реверсном режиме, страны договорились об экспорте до 3 млрд куб. м (или около 9 млн куб. м в сутки) в течение двух лет, а с 2026 года его планировалось увеличить до 11 млрд куб. м. Как сообщали источники «Ъ», в 2023 году стоимость поставок в Узбекистан была около $160 за 1 тыс. куб. м, всего за прошлый год в страну было поставлено около 1,28 млрд куб. м. Как сообщало Минэнерго Казахстана, в 2024 году транзит в Узбекистан может вырасти почти до 4 млрд куб. м.