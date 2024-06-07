ФАС наблюдает стабилизацию топливного рынка России

«Мы со своей стороны наблюдаем стабилизацию рынка. Мы видим, что оптовые цены даже снижаются. Достаточная маржинальность наблюдается в сетях АЗС и в мелком опте. Ситуация достаточно хорошая сейчас», — сказал он.