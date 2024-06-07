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ФАС наблюдает стабилизацию топливного рынка России

Служба также наблюдает достаточную маржинальность на АЗС и в мелком опте.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию российского топливного рынка и наблюдает достаточную маржинальность на АЗС и в мелком опте.

Об этом сообщил ТАСС замглавы службы Виталий Королев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы со своей стороны наблюдаем стабилизацию рынка. Мы видим, что оптовые цены даже снижаются. Достаточная маржинальность наблюдается в сетях АЗС и в мелком опте. Ситуация достаточно хорошая сейчас», — сказал он.