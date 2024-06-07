Эпоха переменных: первый день ПМЭФ посвятили новому циклу российской экономики

Успех в развитии
В Санкт-Петербурге 6 июня открылась деловая программа ПМЭФ, тон всему мероприятию задала утренняя сессия «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей». Традиционно в дискуссии приняли участие главные финансисты и экономисты страны: председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, а также замруководителя администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Последний опоздал на мероприятие на несколько минут. Модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров тут же отметил: «Экономика РФ успешно развивается, поэтому с утра министр может себе позволить поспать на пять минут дольше».
Хорошее экономическое самочувствие страны подтверждают более серьезные доказательства. Например, глава ЦБ отметила, что у людей выросло доверие к банковской системе — депозиты увеличились на 25%, за год в финансовые организации «люди принесли 10 трлн рублей». Скорректировалась ситуация в кредитовании: как отметила Эльвира Набиуллина, «казалось бы, это парадокс, но в жизни люди берут кредиты и от безысходности, не хватает средств, и от хорошей жизни: за счет будущих доходов они могут профинансировать ее улучшение сейчас».
Уровень социального оптимизма за последний год достиг рекордного показателя, отметил Максим Орешкин. По его словам, таких показателей не было никогда, это достижение, поэтому удержать планку в перспективе будет сложно.
Основные направления
Но главным образом разговор участников сессии строился вокруг основного на сегодняшний день вопроса: как в течение следующих шести лет войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. То есть исполнить один из майских указов президента, напомнил Андрей Макаров.
Страна стартует с серьезной отметки: так, по итогам 2023 года отечественная экономика заняла пятую позицию по этому показателю, это оценка Всемирного банка. Депутат добавил, что по итогам 2021-го РФ уже занимала четвертую позицию в этом рейтинге.
Но это не повод «почивать на лаврах, хорошее место в этом списке не означает высокое качество жизни в нашей стране», отметил Максим Орешкин.
— Поэтому задачи с неравенством, бедностью, здравоохранением, образованием и так далее нужно будет реализовать, правительству и губернаторскому корпусу здесь точно расслабляться не придется. Все вместе будем стараться идти дальше и реализовывать эти задачи, — заверил он.
Министр финансов отметил, что новые препятствия, которые создают России бывшие партнеры, только подхлестывают отечественную экономику.
— Им нравится такая процедура: кто больше придумает ограничений. Экономика у них стагнирует, у нас растет, этот процесс сейчас ускорился, — добавил Антон Силуанов.
Участники дискуссии также наметили основные задачи на следующие шесть лет. Так, Максим Решетников сказал, что ключевая цель его министерства — поддержать инвестиционный рост в сложившихся условиях (+2% против +10% в 2023 году), то есть с высокими процентными ставками, меняющейся налоговой нагрузкой и внешним давлением.
Целями ЦБ остаются ценовая стабильность, развитие рынка капиталов, а также открытость экономики, добавила глава Банка России. Тогда как Минфин уверен: главное направление для работы сейчас — обеспечить финансовый суверенитет страны, устойчивость госфинансов, а также создать собственный рынок капитала и наладить стабильные международные расчеты.
Далее в течение дня эксперты более предметно обсуждали задачи на таких сессиях, как «Российский автопром: второе рождение в новых реалиях», «Цифровые платформы как драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости», «Диалог власти и бизнеса: маркировка усиливает потенциал отечественного бизнеса» и другие.
Важные партнеры
Многополярной модели экономики посвятили сразу несколько сессий, среди которых, например, были «Переходное финансирование: раскрывая возможности для энергоперехода в БРИКС», а также «Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества». На последней бизнес и власти обсудили позиции объединения в мировой торговле на фоне растущего напряжения в мире.
В 2024 году к структуре добавилось несколько стран — среди них Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Членом БРИКС уже принято считать Саудовскую Аравию, хотя она лишь начала присоединяться к блоку.
— Присоединение новых членов выгодно всем: это укрепит статус и влияние БРИКС на международной арене, а также создаст некую дополнительную опору для нас, как государств-членов, — сказала «Известиям» министр планирования и экономического развития Египта Хала Хельми Эль-Саид. По итогам 2023 года, объем внешней торговли РФ со странами БРИКС увеличился на 28%, экспорт — на 21%, импорт — на 38%. При этом торговля внутри объединения выросла с $90 млрд до $400 млрд, сказал су-шерпа ЮАР в БРИКС, главный директор региональных организаций Баренд Йоханнес Жубер. Растет и объем электронной торговли: он уже превысил $1 трлн.
— Нужно увеличивать роль искусственного интеллекта в продвижении торгово-инвестиционного сотрудничества. Страны БРИКС входит в число мировых лидеров, внедряющих ИИ в свою работу: КНР, Индия, ОАЭ. Мы хотим договориться внедрить ИИ в формирование оптимизации торговых цепочек, — сказал замглавы МЭР Владимир Ильичев.
Площадку БРИКС страны-участники намерены использовать и для обсуждения продовольственной безопасности. Сейчас РФ вывозит 19 млн т удобрений в страны объединения — 50% от всего российского экспорта. Это способствует укреплению продовольственной защиты в мире, поскольку Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР — это половина мирового населения, которое обладает 27% обрабатываемых земель, напомнил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.
Более детально эти вопросы обсуждали на более узких сессиях «Россия — Китай», «Россия — Бразилия», «Россия — Оман», а также «Россия — Латинская Америка», «Россия — ОАЭ», плюс — в ходе презентации национальных брендов БРИКС.
Ценности и душа
Как облегчить процесс переезда в Россию, насколько в стране востребованы иностранные специалисты, а также особенности миграционной политики обсудили на сессии «Время жить в России». По статистике международных организаций, сегодня в мире порядка 300 млн иностранных мигрантов, из них треть приходится на интеллектуальную миграцию, подчеркнула генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.
Россия — четвертая страна в мире по приему иностранных граждан, такие данные озвучила начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. В первую очередь страна ждет высококвалифицированных специалистов, интеллектуалов и соотечественников, напомнила она.
При этом число иностранцев, желающих приехать в Россию растет, отметил глава Россотрудничества Евгений Примаков. При этом «Русские дома» и культурные центры есть в 70 странах, где действуют в том числе и курсы русского языка, дающие возможность желающим переехать начать интеграцию в российское общество.