Эпоха переменных: первый день ПМЭФ посвятили новому циклу российской экономики

— Присоединение новых членов выгодно всем: это укрепит статус и влияние БРИКС на международной арене, а также создаст некую дополнительную опору для нас, как государств-членов, — сказала «Известиям» министр планирования и экономического развития Египта Хала Хельми Эль-Саид. По итогам 2023 года, объем внешней торговли РФ со странами БРИКС увеличился на 28%, экспорт — на 21%, импорт — на 38%. При этом торговля внутри объединения выросла с $90 млрд до $400 млрд, сказал су-шерпа ЮАР в БРИКС, главный директор региональных организаций Баренд Йоханнес Жубер. Растет и объем электронной торговли: он уже превысил $1 трлн.