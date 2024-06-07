Цифры роста. Герман Греф рассказал о перспективах развития экономики

Греф напомнил, что соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин. Накануне ПМЭФ Всемирный банк признал, что Россия уже является 4-й экономикой в мире. Вместе с тем, как подчеркнул Греф, успокаиваться рано — слишком высока конкуренция со стороны Бразилии и Индонезии, и если ситуация не изменится, то к 2030-му году Россия может потерять своё место. Тем более, что до последнего момента экономический рост нашей страны достигался за счёт экстенсивного развития.
«Первый квартал этого года рост 5,4%. Но эта модель очень уязвима. Из-за геополитической ситуации импорт проигрывает экспорту. Однако эта ситуация временная, отечественный производитель должен ей воспользоваться, так как данная модель роста в скором времени будет исчерпана. Мы уже находимся на пределе экономического роста», — подчеркнул Герман Греф.
В частности, он отметил, что очень медленно меняется ситуация в сфере применения технологий и производства сложных высокотехнологичных изделий. Между тем, именно эта сфера наиболее перспективна. Так технологии, связанные с искусственным интеллектом, могут дать до 1,4−1,6% роста ВВП в горизонте до 2030 года.
Напомним, что деловой завтрак Сбера, в котором участвовали топ-менеджеры российских компаний и предприятий, представители правительства, депутаты Госдумы и губернаторы, стал одним из ключевых событий Петербургского международного экономического форума-2024.