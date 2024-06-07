Цифры роста. Герман Греф рассказал о перспективах развития экономики

Греф напомнил, что соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин. Накануне ПМЭФ Всемирный банк признал, что Россия уже является 4-й экономикой в мире. Вместе с тем, как подчеркнул Греф, успокаиваться рано — слишком высока конкуренция со стороны Бразилии и Индонезии, и если ситуация не изменится, то к 2030-му году Россия может потерять своё место. Тем более, что до последнего момента экономический рост нашей страны достигался за счёт экстенсивного развития.