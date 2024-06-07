ЦБ четвертый раз оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Напомним, что сегодня, 7 июня, традиционная пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет позже, чем обычно, в 17 часов. Это связано с Петербургским международным экономическим форумом. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике.