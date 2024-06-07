ЦБ четвертый раз оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

«Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых», — отмечается в сообщении Центробанка.
Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.
Последнее повышение ставки Банком России произошло на итоговом заседании 2023 года, в декабре. 15 декабря ключевую ставку повысили на один процент, до 16% годовых.
В марте и феврале текущего года регулятор не менял ставку.
С июля до декабря прошлого года ЦБ повысил ставку более чем в два раза: с 7,5% годовых летом до 16% зимой:
— на очередном заседании 15 декабря — на 100 б.п, до 16%,
— на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых,
— 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%,
— месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.
Напомним, что сегодня, 7 июня, традиционная пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике пройдет позже, чем обычно, в 17 часов. Это связано с Петербургским международным экономическим форумом. Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике.
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