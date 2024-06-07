Bloomberg: ЕС может развязать торговую войну с Китаем после выборов в ЕП

Руководство ЕС также проводит расследование в отношении китайских производителей ветряных турбин. Европейская сторона подозревает предприятия в использовании «несправедливых субсидий и поддержке правительства». До этого Евросоюз предпринял аналогичные шаги в отношении китайской фотоэлектрической продукции и электромобилей из КНР. В Министерстве коммерции Китая отвергли все обвинения ЕС, отметив, что действия европейских чиновников «приведут к негативным последствиям и неопределенности в торгово-экономических отношениях Китая и Евросоюза».