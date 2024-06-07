«Аэрофлот» ожидает начала поставок самолетов МС-21 в конце 2025 года

«Срок, который сейчас согласованный, скорректированный, — это четвертый квартал 2025 года, первые МС-21. Поставки SJ-100 — это конец первого квартала 26-го года», — отметил он, добавив, что в 2025 году компания недополучит 4 млн пассажиров из-за переноса сроков поставок, который планируется компенсировать за счет увеличения нагрузки на текущий флот.
В феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил журналистам о сдвиге поставок российских самолетов, изначально планировалось начать поставки МС-21 и «Суперджет нью» авиакомпаниям в 2024 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.