«Аэрофлот» недосчитается 5 млн пассажиров за два года из-за переноса сроков поставок самолетов

Изначально «Аэрофлот» должен был получить первые два SJ-100 в конце 2023 года, первые МС-21 — в 2024 году. Позже эти сроки были пересмотрены. Сейчас скорректированный срок предполагает начало поставок МС-21 в четвертом квартале 2025 года, SJ-100 — с конца первого квартала 2026 года. В то же время, как сообщил Александровский телеканалу «Россия-24», «Аэрофлот» планирует отказаться от закупок SJ-100 и Ту-214 в пользу МС-21.