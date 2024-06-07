«Аэрофлот» недосчитается 5 млн пассажиров за два года из-за переноса сроков поставок самолетов

«В 2024 году наша оценка от недополучения российской техники — порядка 1 млн пассажиров. В 2025 году — порядка 4 млн пассажиров. Но мы успешно компенсируем выпадающий пассажиропоток за счет более интенсивной эксплуатации текущего флота», — сказал он. Группа повысила прогноз по перевозкам в 2024 году с 50 млн до 53 млн пассажиров.
Изначально «Аэрофлот» должен был получить первые два SJ-100 в конце 2023 года, первые МС-21 — в 2024 году. Позже эти сроки были пересмотрены. Сейчас скорректированный срок предполагает начало поставок МС-21 в четвертом квартале 2025 года, SJ-100 — с конца первого квартала 2026 года. В то же время, как сообщил Александровский телеканалу «Россия-24», «Аэрофлот» планирует отказаться от закупок SJ-100 и Ту-214 в пользу МС-21.
За первые три месяца 2024 года «Аэрофлот» перевез 11,5 млн пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 15%, до 8,6 млн человек, на международных — почти на 48%, до 2,9 млн пассажиров. На рынке в целом группа заняла 50%.