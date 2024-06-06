ВТБ прогнозирует рост сбережений россиян в банках до 55,8 трлн рублей в 2024 году

«В этом году рынок сбережений физлиц в России вырастет более чем на 24%, побив рекорд прошлого года. Уже по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов может достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года — порядка 55,8 трлн [рублей]», — заявил банкир.
На рост вкладов повлияет жесткая денежно-кредитная политика регулятора и по-прежнему высокие ставки, которые банки будут предлагать вкладчикам, уточнил топ-менеджер.
По данным ВТБ, средний размер одного вклада в рублях среди клиентов массовой розницы в этом году увеличился на 2 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом и достиг 508 тыс. рублей. При этом размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.