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ВТБ прогнозирует рост сбережений россиян в банках до 55,8 трлн рублей в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объем сбережений россиян в банках по итогам 2024 года увеличится на 24% — до рекордных 55,8 трлн рублей. Такой прогноз журналистам огласил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях Петербургского международного экономического форума.

Источник: Freepik

«В этом году рынок сбережений физлиц в России вырастет более чем на 24%, побив рекорд прошлого года. Уже по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов может достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года — порядка 55,8 трлн [рублей]», — заявил банкир.

На рост вкладов повлияет жесткая денежно-кредитная политика регулятора и по-прежнему высокие ставки, которые банки будут предлагать вкладчикам, уточнил топ-менеджер.

По данным ВТБ, средний размер одного вклада в рублях среди клиентов массовой розницы в этом году увеличился на 2 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом и достиг 508 тыс. рублей. При этом размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.