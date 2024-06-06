ВТБ прогнозирует рост сбережений россиян в банках до 55,8 трлн рублей в 2024 году

По данным ВТБ, средний размер одного вклада в рублях среди клиентов массовой розницы в этом году увеличился на 2 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом и достиг 508 тыс. рублей. При этом размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода.