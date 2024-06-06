В ВТБ спрогнозировали снижение количества кредитов в 2024 году

«В первом полугодии потребительская активность россиян растет сопоставимыми к прошлому году темпами. С начала года розничное кредитование показало положительную динамику, достигнув по итогам мая результатов первых пяти месяцев прошлого года — 5,7 трлн рублей, из которых 1 трлн приходится на ВТБ. По итогам года мы ожиданием общерыночного снижения спроса на розничные кредиты на 10% к итогам 2023 года. На динамику в первую очередь повлияют завершение части ипотечных госпрограмм, а также высокая ключевая ставка и ужесточение риск-политики ЦБ», — сказал Горшков.
При этом будет расти спрос на депозиты и накопительные счета — рынок розничных пассивов вырастет в этом году почти на четверть, поэтому модель финансового поведения клиентов останется сберегательной, прогнозирует топ-менеджер.
По оценке ВТБ, драйвером развития рынка в этом году будет залоговое кредитование: ипотека и автокредиты. Объем их продаж к концу года достигнет 7,8 трлн рублей против 6,7 трлн рублей по потребительским кредитам. Максимальный объем кредитных продаж, по оценке ВТБ, придется на май и июнь — в оба месяца они превысят 1,3 трлн рублей. Затем ожидается снижение спроса вплоть до декабря, когда он традиционно вырастет в силу сезонности.
Согласно подсчетам ВТБ, основанным на данных Frank RG, объем общерыночного портфеля кредитов физлиц за год может вырасти на 12−14% и приблизиться к 40 трлн рублей. Больше половины портфеля придется на ипотеку.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.