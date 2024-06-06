В Турции могут ввести банкноты номиналом 500 и 1 000 лир

По мнению ведущего экономиста, заведующего кафедрой финансов стамбульского университета Сабанджи Озгюра Демирташа, введение банкнот более высокого номинала является необходимостью в условиях нынешней Турции. «В 2009 году чистая минимальная зарплата составляла 527 лир. Снимая ее в банкомате, вы получали максимум две банкноты по 200 лир. Остальное дополнялось купюрами в 100, 20 и 5 лир. По состоянию на январь 2024 года чистая минимальная зарплата составляет 17 тыс. лир. В банкомате вы получите ее эквивалент 85 купюр номиналом 200 лир. Необходимость в банкнотах более высокого достоинства абсолютно необходима», — написал он в X (ранее Twitter).