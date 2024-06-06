В Турции могут ввести банкноты номиналом 500 и 1 000 лир

«Технические исследования и анализы проводятся, наши подразделения работают над таким вопросом», — цитирует Карахана газета деловых кругов Ekonomim.
В настоящее время самой крупной в Турции является купюра номиналом 200 лир (около $6,2 по актуальному курсу ЦБ). Когда эта банкнота была введена в обращение в январе 2009 года, ее стоимость по рыночному курсу составляла $131.
Сообщения о планах властей Турции ввести купюры номиналом 500 и 1 000 лир периодически появляются в местных СМИ после состоявшихся в мае 2023 года президентских и парламентских выборов. Необходимость такой меры экономисты объясняют высокой инфляцией и обесцениванием национальной валюты.
По мнению ведущего экономиста, заведующего кафедрой финансов стамбульского университета Сабанджи Озгюра Демирташа, введение банкнот более высокого номинала является необходимостью в условиях нынешней Турции. «В 2009 году чистая минимальная зарплата составляла 527 лир. Снимая ее в банкомате, вы получали максимум две банкноты по 200 лир. Остальное дополнялось купюрами в 100, 20 и 5 лир. По состоянию на январь 2024 года чистая минимальная зарплата составляет 17 тыс. лир. В банкомате вы получите ее эквивалент 85 купюр номиналом 200 лир. Необходимость в банкнотах более высокого достоинства абсолютно необходима», — написал он в X (ранее Twitter).