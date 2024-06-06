Розничные инвесторы стали более активными на бирже

Ежемесячно сделки на Мосбирже заключали в среднем 3,8 миллиона инвесторов, что на 0,2 миллиона человек больше, чем кварталом ранее.



За январь-март количество уникальных клиентов брокеров, по данным Мосбиржи, увеличилось до 31 миллиона человек. Клиентский портфель вырос на 7%, в основном за счет роста российского рынка акций, и составил 9,9 триллиона рублей. Инвесторы проявляли интерес к IPO и акциям квазироссийских компаний, а также покупали корпоративные облигации, паи биржевых ПИФ денежного рынка.



Средний размер счета розничного клиента увеличился за квартал с 236 до 242 тысяч рублей, а без учета пустых и пробных счетов — с 1,9 до 2 миллионов рублей. Объем чистых взносов на брокерские счета составил 249 миллиардов рублей, из них 90 миллиардов рублей поступило от неквалифицированных инвесторов, в том числе начинающих.



Рост активности клиентов и высокие инвестиционные доходы позволили брокерам — некредитным финансовым организациям достичь рекордных показателей прибыли и рентабельности. Это компенсировало возросшие расходы на персонал.