Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам раскрыли, кто может сэкономить на взносах в СНТ

Законодательство некоторых субъектов РФ может предусматривать льготы для пенсионеров, инвалидов и иных социально незащищенных категорий граждан, которые могут включать освобождение от уплаты членских взносов полностью или частично, рассказывает Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Источник: Freepik

Также, если собственник не использует свой земельный участок и не является членом СНТ, он может быть освобожден от уплаты членских взносов. Однако доказать факт неиспользования участка должен сам собственник — это может быть подтверждено различными способами, например, актом осмотра участка.

При этом такие лица все равно обязаны оплачивать целевые и иные взносы, предусмотренные для пользования инфраструктурой СНТ, если они используют общие объекты (дороги, коммуникации и т. д.).

Чтобы получить освобождение от уплаты взносов необходимо прежде всего определить основания для льготы. К примеру, принадлежность к льготной категории, неиспользование земельного участка или отсутствие членства в СНТ.

Надо собрать документы, подтверждающие право на льготу: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, акт осмотра земельного участка и другие. А затем — подать заявление в правление СНТ. Заявление должно содержать просьбу об освобождении от уплаты взносов и основания для этого.

Правление СНТ рассматривает заявление и принимает решение об освобождении от уплаты взносов. При отказе решение можно оспорить в судебном порядке, разъяснила Мария Яковлева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»