Россиянам раскрыли, кто может сэкономить на взносах в СНТ

Также, если собственник не использует свой земельный участок и не является членом СНТ, он может быть освобожден от уплаты членских взносов. Однако доказать факт неиспользования участка должен сам собственник — это может быть подтверждено различными способами, например, актом осмотра участка.
При этом такие лица все равно обязаны оплачивать целевые и иные взносы, предусмотренные для пользования инфраструктурой СНТ, если они используют общие объекты (дороги, коммуникации
Чтобы получить освобождение от уплаты взносов необходимо прежде всего определить основания для льготы. К примеру, принадлежность к льготной категории, неиспользование земельного участка или отсутствие членства в СНТ.
Надо собрать документы, подтверждающие право на льготу: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, акт осмотра земельного участка и другие. А затем — подать заявление в правление СНТ. Заявление должно содержать просьбу об освобождении от уплаты взносов и основания для этого.
Правление СНТ рассматривает заявление и принимает решение об освобождении от уплаты взносов. При отказе решение можно оспорить в судебном порядке, разъяснила Мария Яковлева.
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