Robinhood приобретает криптовалютную биржу Bitstamp за $200 млн

Для Robinhood это будет крупнейшая сделка в истории компании. Покупка позволит ей значительно нарастить присутствие на криптовалютном рынке. В частности, Robinhood получит возможность обслуживать институциональных клиентов. Bitstamp не самая крупная биржа в мире, однако у нее есть лицензии на работу более чем в 50 странах.
Напомним, что у Robinhood ранее возникали проблемы с законом в США из-за криптовалютных операций. Так, в 2022 году власти Нью-Йорка оштрафовали компанию на $30 млн «за существенные нарушения в области соблюдения закона о банковской тайне/обязательств по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности». А в мае Robinhood сообщила, что получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США о намерении регулятора подать иск к криптовалютному подразделению Robinhood Crypto за возможные нарушения закона о ценных бумагах.