Robinhood приобретает криптовалютную биржу Bitstamp за $200 млн

Напомним, что у Robinhood ранее возникали проблемы с законом в США из-за криптовалютных операций. Так, в 2022 году власти Нью-Йорка оштрафовали компанию на $30 млн «за существенные нарушения в области соблюдения закона о банковской тайне/обязательств по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности». А в мае Robinhood сообщила, что получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам США о намерении регулятора подать иск к криптовалютному подразделению Robinhood Crypto за возможные нарушения закона о ценных бумагах.