Регионы в переносном смысле. Смену мобильного оператора с сохранением номера могут распространить на всю страну

В Минцифры рассказали «Ъ», что обсуждают с участниками рынка связи процедуру переноса номера от оператора к оператору между регионами: «У граждан появится возможность сохранить номер телефона, например, при переезде в другой регион РФ».
Кроме удобства для абонентов есть и другая причина: «интенсифицировать работу» по упрощению переноса номеров и проработать предложения операторов по сокращению сроков с восьми до двух дней министерству рекомендовала Федеральная антимонопольная служба. Об этом говорится в протоколе заседания экспертного совета ФАС по вопросам связи («Ъ» видел документ), которое состоялось 15 апреля.
Перенос номера от одного оператора связи к другому (Mobile Number Portability, MNP) действует в РФ с 2013 года. Но абоненты могут перенести номер только в пределах своего региона. В конце 2022 года НИИ радио (оператор базы переноса номера) начал испытания межрегионального MNP, в ходе которых тестировалась возможность расширения переноса.
Сейчас идет доработка законодательства для упрощения процедуры переноса, пояснил «Ъ» заместитель гендиректора НИИ радио Владимир Рисман. По его словам, к концу лета институт планирует завершить испытания: «На тестовой сети они прошли успешно. Одна из причин, которая мешает упрощению, — риски, которые видят операторы. Для них запуск межрегионального MNP потребует некоторого увеличения расходов и пересмотра тарифов, которые отличаются от региона к региону».
Сами операторы между тем воспринимают идею без энтузиазма. В «Вымпелкоме» говорят, что вопрос межрегионального MNP «остается сложным из-за необходимости унификации тарифов и условий обслуживания в разных регионах страны». В МТС подчеркивают, что возможность реализации инициативы можно будет оценить только после завершения испытаний.
В Tele2 считают, что услуга будет мало востребована абонентами «ввиду отмены внутрисетевого роуминга и применения единых принципов тарификации в “домашнем” и “гостевом” регионах». Там признают, что не ожидают большой миграции клиентов в свою сеть в случае запуска услуги. В «МегаФоне» отказались от комментариев.
«В ряде регионов тарифы могут вырасти вдвое в случае унификации, — считает редактор профильного Telegram-канала “Телекоммуналка” Алексей Слукин.— Сейчас унифицировать цены не позволяет ни себестоимость услуги, ни экономическая ситуация, которая отличается от региона к региону. Если же межрегиональный MNP примут, то клиенту придется менять тариф».
Но в ФАС уверены, что перенос номера от оператора к оператору между регионами «не приведет к унификации тарифов и удорожанию услуг связи». Господин Рисман уточнил, что при внедрении межрегионального MNP операторам связи придется провести «некоторую доработку своих систем, но она не будет существенной». Он полагает, что введение переноса не потребует «коренных изменений в принципах организации сети связи — ни в нормативных актах, ни в настройке оборудования как со стороны операторов связи, так и абонентов».
«Скорее всего, подорожания именно из-за межрегионального переноса номеров не произойдет, потому что ФАС сочтет его необоснованным. Операторам придется понести дополнительные издержки за счет снижения прибыли», — полагает аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Он согласен, что операторам потребуется доработка систем, «что потребует денег и времени». Кроме того, отмечает эксперт, механизм может создать новые возможности для мошенников, которые «под видом фиктивного перевода абонентов из региона в регион будут красть данные карт и средства».