Регионы в переносном смысле. Смену мобильного оператора с сохранением номера могут распространить на всю страну

Но в ФАС уверены, что перенос номера от оператора к оператору между регионами «не приведет к унификации тарифов и удорожанию услуг связи». Господин Рисман уточнил, что при внедрении межрегионального MNP операторам связи придется провести «некоторую доработку своих систем, но она не будет существенной». Он полагает, что введение переноса не потребует «коренных изменений в принципах организации сети связи — ни в нормативных актах, ни в настройке оборудования как со стороны операторов связи, так и абонентов».