Приставы проводят передачу РФ гостиницы Four Seasons и галереи «Модный сезон»

«Федеральной службой судебных приставов осуществляется принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А. Ю. Хотина, — сообщили в ФССП. — В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения 6 июня текущего года сотрудниками органа принудительного исполнения совершаются исполнительные действия по передаче гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи “Модный сезон”, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2. (в здании бывшей гостиницы “Москва” напротив Госдумы — прим. ТАСС)».
30 мая судебные приставы работали в бизнес-центре «Китай-город» в центре Москвы в рамках обращения в доход государства имущества Хотина.
Как следует из банка данных исполнительных производств, ФССП открыла на Хотина в 2022—2024 годах 10 исполнительных производств, одно из них касается «взысканий имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации» на сумму свыше 75,5 млрд рублей. Данное исполнительное производство было возбуждено в конце 2023 года управлением по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.
В марте 2024 года Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. По версии обвинения, он в 2014 году создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Вину он не признал и подал апелляцию на приговор суда. У банка «Югра» в 2017 году была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной по делу выступает Агентство по страхованию вкладов.