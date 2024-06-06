Приставы проводят передачу РФ гостиницы Four Seasons и галереи «Модный сезон»

В марте 2024 года Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. По версии обвинения, он в 2014 году создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Вину он не признал и подал апелляцию на приговор суда. У банка «Югра» в 2017 году была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной по делу выступает Агентство по страхованию вкладов.