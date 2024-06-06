Нефтегазовые доходы выросли при снижении. В мае они пополнили бюджет на 800 млрд рублей

Поскольку в июне Минфин вновь ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, в среду он также объявил о покупке валюты и золота в резервы. По сообщению ведомства, на такие операции с 7 июня по 4 июля будет направлено 71,1 млрд руб. (по 3,7 млрд руб. ежедневно). Впрочем, с учетом ранее объявленных Банком России продаж для зеркалирования расходов из ФНБ на сумму 11,8 млрд руб. в день в итоге регулятор в этот период будет не покупать, а по-прежнему продавать валюту на рынке — в объеме 8,1 млрд руб. в день.