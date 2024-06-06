Нефтегазовые доходы выросли при снижении. В мае они пополнили бюджет на 800 млрд рублей

Доходы бюджета от добычи и продажи нефти и газа в мае составили 794 млрд руб. и вновь превзошли базовый уровень. С текущего года этот уровень, напомним, определяется из цены отсечения нефти в $60 за баррель — на май база была определена Минфином в размере 667 млрд руб.
Как следует из цифр ведомства, к маю 2023 года поступления выросли на 39%. Прежде всего это произошло из-за удорожания нефти: долларовая стоимость барреля Urals за год выросла на 27% — с $58,97 в апреле 2023-го до $74,98 в апреле 2024-го (компании рассчитывают налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце).
При этом к предыдущему месяцу, апрелю 2024-го, нефтегазовые доходы в мае заметно упали — сразу на 35%. Причина — календарный фактор.
В отличие от марта и апреля, в мае не было поступлений налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год.
Сборы же главного нефтегазового налога, НДПИ на нефть, в мае по сравнению с апрелем почти не изменились и составили 1,117 трлн руб. (общие нефтегазовые доходы меньше сборов отдельно взятого НДПИ, потому что итоговая сумма уменьшается на возвратные перечисления нефтяникам из бюджета). Такие выплаты компаниям по топливному демпферу выросли с апрельских 187 млрд до 202 млрд руб., а расходы на субсидию нефтепереработчикам — с 133 млрд до 148 млрд руб.
Поскольку в июне Минфин вновь ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, в среду он также объявил о покупке валюты и золота в резервы. По сообщению ведомства, на такие операции с 7 июня по 4 июля будет направлено 71,1 млрд руб. (по 3,7 млрд руб. ежедневно). Впрочем, с учетом ранее объявленных Банком России продаж для зеркалирования расходов из ФНБ на сумму 11,8 млрд руб. в день в итоге регулятор в этот период будет не покупать, а по-прежнему продавать валюту на рынке — в объеме 8,1 млрд руб. в день.
Отметим, что резервы, которые при благоприятной внешней конъюнктуре пополняют валюта и золото, с начала года практически не растут. Как в среду же сообщил Минфин, объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 5,046 трлн руб., или $56,2 млрд. На начало года эти показатели находились примерно на том же уровне — 5,012 трлн руб., или $55,9 млрд.
Эта ликвидная часть ФНБ на 1 июня состояла из 227,6 млрд китайских юаней, 330 тонн золота в обезличенной форме и 1,25 млрд руб. Напомним, за прошлый год она сократилась в рублях на 18%, с 6,133 трлн до 5,012 трлн руб., а в долларах — вдвое сильнее, на 36%, с $87,19 млрд до $55,88 млрд. Такое значимое снижение произошло из-за использования валютных накоплений ФНБ для закрытия дефицита бюджета в декабре прошлого года.