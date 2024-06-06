Нефть. О запасах США, ценах Saudi Aramco и отказе от доллара

Нефть марки Brent выходит из перепроданности и торгуется уже выше $79 за баррель. Главный вопрос — смогут ли котировки быстро вернуться в прежний, верхний, блок проторовки или все-таки какое-то время продолжат торговаться ниже $80 за баррель.
Пересечение скользящих средних свидетельствует, скорее, о втором сценарии развития событий.
Завтра Китай опубликует данные об объемах импорта/экспорта в мае. Рынок нефти чувствителен к этой информации.
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По данным EIA, запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,23 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей. Несмотря на стабильные производство и чистый импорт, запасы сырой нефти выросли из-за корректировок данных прошлой недели. Пропуск сырой нефти через НПЗ вырос до рекордных 17,1 млн баррелей в сутки — это самый высокий показатель с декабря 2019 года. Показатель загрузки НПЗ вырос на 1,1% до 95,4% от предельной мощности — это самый высокий уровень за год. Загрузка НПЗ на побережье Мексиканского залива достигла самого высокого уровня с июня 2023 года. Причина — старт летнего автомобильного сезона.
Saudi Aramco снизила цены на свою нефть для покупателей из Азии. Это первое снижение с февраля 2024 г., и вызвано оно опасениями более низкого спроса.
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс в четверг выступил в защиту недавних корректировок соглашения ОПЕК+ о добыче нефти, назвав его успешным. Выступая на ПМЭФ, Аль-Гайс выразил оптимизм по поводу сохраняющегося высокого спроса на нефть, сославшись на восстановление туризма. Министр энергетики Саудовской Аравии также считает, что последнее заседание ОПЕК+ было успешным, но аналитики из-за спекуляций назвали его «медвежьим».
Саудовская Аравия присоединилась к проекту цифровой валюты BIS и Китая. Это может стать еще одним шагом к уменьшению объема мировой торговли нефтью, осуществляемой в долларах США. Теперь центральный банк Саудовской Аравии станет полноправным участником проекта mBridge, в котором также участвуют Китай, Гонконг, Таиланд и ОАЭ. BIS — организация, которая курирует проект mBridge. Транзакции mBridge могут использовать код, на котором построен китайский электронный юань. Этот код также доступен 26 другим «членам-наблюдателям» проекта, в число которых входят нью-йоркское отделение ФРС, МВФ и ЕЦБ.
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