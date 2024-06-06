Нефть. О запасах США, ценах Saudi Aramco и отказе от доллара

По данным EIA, запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,23 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей. Несмотря на стабильные производство и чистый импорт, запасы сырой нефти выросли из-за корректировок данных прошлой недели. Пропуск сырой нефти через НПЗ вырос до рекордных 17,1 млн баррелей в сутки — это самый высокий показатель с декабря 2019 года. Показатель загрузки НПЗ вырос на 1,1% до 95,4% от предельной мощности — это самый высокий уровень за год. Загрузка НПЗ на побережье Мексиканского залива достигла самого высокого уровня с июня 2023 года. Причина — старт летнего автомобильного сезона.