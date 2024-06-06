Недельная инфляция вновь ускорилась до 0,17%

За период с 28 мая по 3 июня 2024 года недельная инфляция ускорилась с 0,1% до 0,17%, следует из данных Росстата. В обзоре Минэкономразвития указано, что годовая инфляция составляет 8,17%.
Цены на плодоовощную продукцию замедлили снижение с 0,3% до 0,2%. Так, уменьшилась стоимость огурцов (-6,0%), помидоров (-7,0%), бананы (-0,5%) и капусту белокочанную (-02,0%). При этом выросли цены на картофель (+6,9%), лук репчатый (+2,6%), морковь и свеклу столовую (+2,7%), яблоки (+3,2%). Снизились цены и на яйца куриные (-1,6%).
Цены на легковые отечественные автомобили выросли на 0,1%. Несколько прибавила стоимость бензина на 0,3% и дизельного топлива на 0,2%. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 1,3% (неделей ранее рост составлял 2,9%).
Инфляция в РФ сейчас под действием разовых факторов, прогноз Минэкономразвития уточнит в июле-августе, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ-2024, его слова передает «Интерфакс». Министерство в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.