Недельная инфляция вновь ускорилась до 0,17%

Инфляция в РФ сейчас под действием разовых факторов, прогноз Минэкономразвития уточнит в июле-августе, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ-2024, его слова передает «Интерфакс». Министерство в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.