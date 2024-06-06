Каким будет курс рубля 7 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг умеренно корректировался вниз несмотря на рост цен на нефть и слабость рубля. Покупатели взяли паузу после двух сессий подъема. Инвесторы могли проявлять осторожность перед заседанием ЦБ.
Внешний фон был противоречивым. В Китае продолжилось активное снижение. На европейских биржах настроения были более оптимистичными. ЕЦБ, как и ожидалось, понизил ставку на 0,25 п.п., она держалась на максимально историческом уровне с сентября 2023 года.
В пятницу внимание участников торгов будет приковано к заседанию Банка России по ключевой ставке. Базовые ожидания — сохранение ставки на текущем уровне, однако часть рынка не исключает ужесточения ДКП. В последнем случае реакция рынка акций может быть негативной.
Завтра пройдет собрание акционеров Северстали, посвященное дивидендам. В Санкт-Петербурге продолжится XXVII ПМЭФ.
В конце недели выйдет важная для общерыночных настроений экономическая статистика — Китай опубликует данные об объемах импорта и экспорта в мае, в США обнародуют отчет по рынку труда за минувший месяц.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 июня — 3150−3250 п.
Рубль в четверг разнонаправленно двигался в паре с долларом, основные события в валютной паре разворачивались вблизи 89. Давление на рубль может оказывать сокращение экспортной выручки из-за спада нефтяных цен с конца апреля и санкционных эффектов. Поддержкой выступают ежедневные валютные интервенции ЦБ, которые с 7 июня вырастут примерно на 30%, правило обязательной репатриации и продажи большей части экспортной выручки, жесткая денежно-кредитная политика. По итогам завтрашнего заседания ЦБ, ключевая ставка, вероятнее всего, останется на текущем уровне, однако нельзя исключать ее повышения. Последнее позволило бы рублю улучшить свои позиции. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 88−91.
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