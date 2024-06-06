Каким будет курс рубля 7 июня 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг разнонаправленно двигался в паре с долларом, основные события в валютной паре разворачивались вблизи 89. Давление на рубль может оказывать сокращение экспортной выручки из-за спада нефтяных цен с конца апреля и санкционных эффектов. Поддержкой выступают ежедневные валютные интервенции ЦБ, которые с 7 июня вырастут примерно на 30%, правило обязательной репатриации и продажи большей части экспортной выручки, жесткая денежно-кредитная политика. По итогам завтрашнего заседания ЦБ, ключевая ставка, вероятнее всего, останется на текущем уровне, однако нельзя исключать ее повышения. Последнее позволило бы рублю улучшить свои позиции. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 88−91.