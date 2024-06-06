Костин ожидает повышения ключевой ставки

«Тренд инфляции пока сохраняется и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка, поэтому, скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае оснований для снижения нет, никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим», — рассказал Герман Греф в рамках форума ПМЭФ-2024.
«Я думал, что завтра ставка сохранится, но услышав о том, что Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина.— “Ъ”) решила довести (инфляцию.— “Ъ”) до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра», — рассказал Андрей Костин во время интервью телеканалу «Россия-1» в кулуарах ПМЭФ.
Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что целью на 2025 год остается достижение инфляции на уровне 4%. Она уточнила, что после этого необходимо удержать этот показатель на заданном уровне. В ходе ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов уточнил у нее, за счет чего такая цель может быть достигнута: за счет повышения ключевой ставки, или за счет бюджета, который будет «слишком профицитным». Глава ЦБ оставила этот вопрос без ответа, ссылаясь на неделю тишины перед заседанием Совета директоров Центробанка 7 июня, на котором будет принято решение по ключевой ставке.
По данным Росстата от 5 июня, с 28 мая по 3 июня 2024 года инфляция ускорилась и составила 0,17%. По данным Минэкономики, годовая инфляция в России составила 8,17%.рост инфляции по последним данным.
26 апреля Центральный Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Последний раз регулятор менял ключевую ставку в декабре 2023 года — с 15% до 16% годовых.