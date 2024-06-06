Костин ожидает повышения ключевой ставки

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что целью на 2025 год остается достижение инфляции на уровне 4%. Она уточнила, что после этого необходимо удержать этот показатель на заданном уровне. В ходе ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов уточнил у нее, за счет чего такая цель может быть достигнута: за счет повышения ключевой ставки, или за счет бюджета, который будет «слишком профицитным». Глава ЦБ оставила этот вопрос без ответа, ссылаясь на неделю тишины перед заседанием Совета директоров Центробанка 7 июня, на котором будет принято решение по ключевой ставке.