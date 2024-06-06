Карты «Мир» заработали еще в одной стране

Дипломат уточнил, что азербайджанские манаты уже можно снимать с этих карт в банкоматах ВТБ. Соответствующие пояснения он дал журналистам во время сессии «Россия — Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).