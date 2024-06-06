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Как уволиться без отработки?

Увольнение без отработки — это либо политика компании, либо плод компромисса. В противном случае — это односторонний акт работника, рассказывает директор практики организационного развития КСК-Групп Михаил Меркулов.

Источник: Freepik

По его словам, у работников и работодателей нет единого подхода к скорости увольнения без отработок. Без достижения предварительного компромисса с руководителем о сокращении отработки, прекратить фактическое сотрудничество можно тремя способами:

  • написать заявление перед очередным ежегодным оплачиваемым отпуском, продолжительностью более 2-х недель. «Во время отпуска период отработки “сгорает”, а работник становится фактически свободным в первый день отпуска», — поясняет юрист. Однако работодатель после завершения отпуска может манипулировать выдачей трудовой книжки и требовать завершить недоделанные вопросы или передать производственный инвентарь.
  • подать заявление об увольнении в период официально оформленного больничного, продолжительностью 14 дней. В этом случае срок отработки также завершается в период больничного.
  • потребовать обязательный неоплачиваемый отпуск и написать заявление об уходе в первый день его начала. «Однако, обязанность работодателя предоставлять неоплачиваемый отпуск имеет крайне ограниченный перечень оснований: работающим пенсионерам, инвалидам, в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти родственников (до 5 дней продолжительностью)», — говорит Меркулов.

Работники, ответственно подходящие к сотрудничеству с работодателями, могут заранее оговаривать условия выхода и увольняться за один день при их выполнении.

Чаще всего такое поведение наблюдается у увольняющихся руководителей, которые подбирают и обучают преемника, аккуратно передают дела, завершают планы по отчетным периодам, получают бонусы и уходят на следующий день.

Начало подготовки увольнения может начинаться даже за 6 месяцев и не быть «сюрпризом» для компании.

Работник, направляя заявление об увольнении, фактически уведомляет работодателя о завершении периода лояльности. У работодателя самый мощный инструмент воздействия на работника — «я тебя уволю» перестает работать.

«При этом действенным механизмом воздействия у компаний остается переменная часть оплаты труда (выплата премии) и рекомендации к будущим работодателям», — говорит юрист.

Нелояльность работника после подачи заявления часто выражается в токсичном и деструктивном поведении к оставшейся части коллектива. Минимизировать неблагоприятное влияние увольняющего на коллектив позволяет увольнение без отработки в кратчайший срок. Законом, как указывает эксперт, не ограничен минимальный срок увольнения.

Формальным основанием для оформления сокращенной отработки является соглашение сторон (п. 1 ст. 77 ТК РФ).

Чаще сокращение отработки практикуется в средних и крупных компаниях, чем в мелких. У мелкого бизнеса большая зависимость от людей с меньшей возможностью быстрого подбора новых и подмены за счет внутренних ресурсов.

Подав заявление об увольнении, работник фиксирует у себя в голове «решение принято и назад дороги нет». В зависимости от причин и планов на будущее, работнику целесообразнее иметь запас времени и средств, чтобы отдохнуть перед новым жизненным этапом, считает Меркулов.