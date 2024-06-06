Как уволиться без отработки?

Подав заявление об увольнении, работник фиксирует у себя в голове «решение принято и назад дороги нет». В зависимости от причин и планов на будущее, работнику целесообразнее иметь запас времени и средств, чтобы отдохнуть перед новым жизненным этапом, считает Меркулов.