Качественный рост МСП потребует решения системных проблем сектора

В этом году главной темой форума МСП, прошедшего в рамках Петербургского международного экономического форума, стало определение инструментов и стратегий для качественного роста сектора. Напомним, что в ближайшие полгода власти займутся определением параметров нового федерального проекта по развитию малого и среднего бизнеса. Как было ранее заявлено, он будет ориентировать МСП уже на качественный, а не на количественный рост. Поэтому прошедшая дискуссия была посвящена в большей степени системным, а не локальным проблемам сектора.
Участники форума попытались оценить удобство и эффективность нынешних мер господдержки МСП — этому вопросу была посвящена одна из сессий. Ранее из-за отсутствия единой информационной системы для малого бизнеса Минэкономики критиковала Счетная палата, признававшая, впрочем, потенциал цифровой платформы МСП.РФ. Обсуждение показало, что фактически эта платформа уже является «одним окном», через которое бизнес может получить доступ к интересующим его мерам поддержки. В июле система будет окончательно интегрирована с порталом предоставления мер финансовой поддержки (разработан Минфином), сообщил на форуме гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
На форуме прозвучали данные, что сейчас доля МСП в производственных отраслях колеблется вблизи отметки 8%. Отметим, что, хотя представители деловых объединений одним из ключевых ограничений для роста этого показателя называли недостаточную мотивацию предпринимателей, сам бизнес в ходе дискуссий говорил о серьезном дефиците квалифицированных кадров.
Проблема дефицита сотрудников в целом стала одной из ключевых тем обсуждения на пленарной сессии форума.
Сейчас в «гонке зарплат» малый бизнес все чаще проигрывает крупному в конкуренции за кадры. Как отметил президент «Опоры России» Александр Калинин, ключевым способом решения проблемы кадров сегодня становится повышение производительности труда. Глава Минэкономики Максим Решетников назвал вопрос «крайне важным» и пообещал обсудить его с деловыми объединениями отдельно — для интеграции необходимых решений в один из федеральных проектов.
Еще одним приоритетом министр назвал решение сложностей, возникающих при переходе компаний из одной категории в другую (из микро- в малые предприятия, далее — в средние, а затем — и выход за рамки МСП). По данным Корпорации МСП, за период с 1 апреля 2023 по 1 апреля 2024 года 26 тыс. микропредприятий стали малыми, 900 — перешагнули в категорию среднего бизнеса, а 876 — «переросли» сектор. «Мы увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более высокие категории. В целом этот период был лучше предыдущего на 2,6%», — констатировал Александр Исаевич.
Отметим, впрочем, что, учитывая общее число субъектов МСП (более 6,5 млн, по данным ФНС) и количество микропредприятий (более 6,3 млн), серьезным образом на структуре сектора эта динамика не отразилась. Внимание участников форума в связи с этим было в большей степени сконцентрировано на категории вышедших за рамки МСП компаний — так называемых МСП+. О том, что роль этих компаний в экономике будет расти, заявил и Максим Решетников, обозначив, что дискуссия о параметрах нового сектора близка к завершению — законопроект об МСП+ уже находится в правительстве.
Кристина Боровикова