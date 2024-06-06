Качественный рост МСП потребует решения системных проблем сектора

Отметим, впрочем, что, учитывая общее число субъектов МСП (более 6,5 млн, по данным ФНС) и количество микропредприятий (более 6,3 млн), серьезным образом на структуре сектора эта динамика не отразилась. Внимание участников форума в связи с этим было в большей степени сконцентрировано на категории вышедших за рамки МСП компаний — так называемых МСП+. О том, что роль этих компаний в экономике будет расти, заявил и Максим Решетников, обозначив, что дискуссия о параметрах нового сектора близка к завершению — законопроект об МСП+ уже находится в правительстве.