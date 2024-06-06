Иран, Вьетнам и Таиланд подали запрос в Россельхознадзор на начало поставок яиц в РФ

«Другие страны, переговоры достаточно длительные. У нас есть запросы из Ирана, Вьетнама, Таиланда. Запросов много, вопрос допуска всегда обсуждается небыстро», — сказал Данкверт.
Он также рассказал, что в Россию на 6 июня ввезено около 400 млн яиц, около 330 млн — из Белоруссии. Остальные объемы ввезены из Азербайджана и Турции.
Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
С 29 декабря 2023 года ведомство открыло поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.