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Иран, Вьетнам и Таиланд подали запрос в Россельхознадзор на начало поставок яиц в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Иран, Вьетнам и Таиланд подали запрос в Россельхознадзор на начало поставок яиц в Россию. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Российской газете» на полях Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

«Другие страны, переговоры достаточно длительные. У нас есть запросы из Ирана, Вьетнама, Таиланда. Запросов много, вопрос допуска всегда обсуждается небыстро», — сказал Данкверт.

Он также рассказал, что в Россию на 6 июня ввезено около 400 млн яиц, около 330 млн — из Белоруссии. Остальные объемы ввезены из Азербайджана и Турции.

Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

С 29 декабря 2023 года ведомство открыло поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.