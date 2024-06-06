Эксперт рассказал о послаблениях для ипотечников

«Это вроде бы и послабление для ипотечников. Но в то же время у банка останется рычаг давления и контроля за ситуацией вокруг залогового имущества», — замечает эксперт.
Суть в следующем — заемщик информирует банк о том, что он намерен продать ипотечную квартиру, а банк в ответ выставляет цену, ниже которой заемщик продать ее не может.
«И здесь очень важно, чтобы у банков не разыгрались аппетиты, и они не приняли этот кейс как оружие для гиперконтроля за заемщиками через выставление нереальных условий для продажи», — подчеркивает Кричевский.
К примеру, квартира, выставленная сегодня за 10 миллионов рублей, со скидками и торгом может уйти чуть ли не за 9. И в целом, это будет нормальная рыночная цена.
Банк теоретически может выставить минимальный порог в 12 миллионов. «Никак иначе, как перманентное кредитное рабство, это не назвать. Потому что даже уходить из банка с неадекватными оценщиками встанет в приличную копеечку. Рефинансирование в другой структуре под более высокий процент — это финансовый мазохизм», — считает эксперт.
Таким образом, если банки не будут злоупотреблять своими возможностями и правами, то это нововведение упростит жизнь всем — и заемщикам, и кредитным институтам. Первые смогут быстрее закрывать жилищные вопросы, а вторые немного поднимут оборачиваемость средств, резюмировал Алексей Кричевский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».