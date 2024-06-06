Эксперт рассказал о послаблениях для ипотечников

Банк теоретически может выставить минимальный порог в 12 миллионов. «Никак иначе, как перманентное кредитное рабство, это не назвать. Потому что даже уходить из банка с неадекватными оценщиками встанет в приличную копеечку. Рефинансирование в другой структуре под более высокий процент — это финансовый мазохизм», — считает эксперт.