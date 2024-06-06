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Бизнес РФ нашел себя в БРИКС. Изолировать Россию не получилось

Больше чем у 60% опрошенных исследователями компаний есть партнеры в странах БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

Страны БРИКС становятся для российского бизнеса приоритетными партнерами. К такому выводу в результате опроса российских компаний пришел Консультативный совет по иностранным инвестициям в России совместно с Группой компаний Б1 и общественной организацией «Деловая Россия».

Что больше всего интересует?

Если верить исследованию, у большинства российских компаний есть партнеры в странах БРИКС (61%). Среди крупных компаний об этом сообщили абсолютное большинство респондентов (80%).

Партнерами российских фирм в первую очередь выступают компании из высокотехнологичных секторов промышленного производства и автомобилестроения, сектора технологий, а также представители агробизнеса, производители товаров народного потребления и фармацевтики, отмечают авторы исследования.

Основной валютой для расчета становится валюта стран БРИКС.

По данным исследования, хотя у крупных компаний сохранилась возможность проводить расчеты в валютах, которые были стандартными до глобальных изменений, более 63% уже перешли на платежи в валютах стран БРИКС. При этом 26% компаний делают это в рублях.

58% российских компаний очень ждут возможность международных расчетов через инструменты БРИКС.

Основными партнерами называют Китай, ОАЭ и Индию.

Представители малого и среднего бизнеса видят Китай своим основным партнером — 72% компаний уже сотрудничают с местными фирмами. А крупные компании, помимо этого государства, также обращают внимание на бизнес из Индии и ОАЭ — в этих странах работают по 71% компаний, чье число сотрудников превышает 3 тыс. человек.

А что думают о БРИКС иностранные партнеры России?

Выгоду от БРИКС получают все страны ее члены, заявила aif.ru Пурнима Ананд, президент Международного форума стран БРИКС, призванного наладить взаимодействие между странами БРИКС и индийскими общественными организациями. По ее словам, странам-членам этой организации и потенциальным ее участникам есть, что предложить друг другу.

«Страны, которые стремятся в БРИКС, получат хороший импульс для своего экономического развития. Зачастую это те страны, которые не заняли достойного места в западной мировой экономике. Это страны с огромными ресурсами и населением, страны, которые могут успешно дополнять друг друга в тесной кооперации. Я думаю, создание такой кооперации, создание прочных связей между людьми, доверия между народам и является главной целью БРИКС сейчас», — заявила Ананд.