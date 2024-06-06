Бизнес РФ нашел себя в БРИКС. Изолировать Россию не получилось

«Страны, которые стремятся в БРИКС, получат хороший импульс для своего экономического развития. Зачастую это те страны, которые не заняли достойного места в западной мировой экономике. Это страны с огромными ресурсами и населением, страны, которые могут успешно дополнять друг друга в тесной кооперации. Я думаю, создание такой кооперации, создание прочных связей между людьми, доверия между народам и является главной целью БРИКС сейчас», — заявила Ананд.