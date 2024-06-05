WSJ: NBA готова заключить с NBC, ESPN и Amazon сделку о трансляциях на $76 млрд

До настоящего времени у NBA имеются соглашения о трансляциях с телеканалами ESPN и TNT (принадлежит Warner Bros. Discovery). Как сообщают источники, TNT и баскетбольная ассоциация не сумели договориться о новой цене контракта. ESPN, принадлежащий Disney, готов платить за право транслировать матчи около $2,6 млрд — против $1,5 млрд по действующему сейчас контракту.
Телекомпания NBC согласна платить за право трансляций игр NBA около $2,5 млрд. Частью сделки будет эксклюзивное право показа некоторых игр в принадлежащем телеканалу стриминговом сервисе Peacock. В случае Amazon, по данным WSJ, речь идет о $1,8 млрд в год. Если стороны договорятся, годовые доходы NBA от таких контрактов вырастут более чем в два с половиной раза, до $7 млрд.