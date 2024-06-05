WSJ: NBA готова заключить с NBC, ESPN и Amazon сделку о трансляциях на $76 млрд

Американская Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) близка к подписанию контракта на трансляцию игр с телеканалами NBC и ESPN, а также с корпорацией Amazon, которой принадлежит стриминговый сервис Amazon Prime Video. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, сделка может принести NBA $76 млрд за 11 лет. Если стороны договорятся, соглашение вступит в силу с сезона-2024/25.