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WSJ: NBA готова заключить с NBC, ESPN и Amazon сделку о трансляциях на $76 млрд

Американская Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) близка к подписанию контракта на трансляцию игр с телеканалами NBC и ESPN, а также с корпорацией Amazon, которой принадлежит стриминговый сервис Amazon Prime Video. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, сделка может принести NBA $76 млрд за 11 лет. Если стороны договорятся, соглашение вступит в силу с сезона-2024/25.

Источник: AP 2023

До настоящего времени у NBA имеются соглашения о трансляциях с телеканалами ESPN и TNT (принадлежит Warner Bros. Discovery). Как сообщают источники, TNT и баскетбольная ассоциация не сумели договориться о новой цене контракта. ESPN, принадлежащий Disney, готов платить за право транслировать матчи около $2,6 млрд — против $1,5 млрд по действующему сейчас контракту.

Телекомпания NBC согласна платить за право трансляций игр NBA около $2,5 млрд. Частью сделки будет эксклюзивное право показа некоторых игр в принадлежащем телеканалу стриминговом сервисе Peacock. В случае Amazon, по данным WSJ, речь идет о $1,8 млрд в год. Если стороны договорятся, годовые доходы NBA от таких контрактов вырастут более чем в два с половиной раза, до $7 млрд.