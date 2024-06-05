Wildberries изучает выход в Оман и Турцию, может рассмотреть Латинскую Америку и Африку

В апреле она заявляла, что компания в ближайшие два-три месяца объявит о запуске своих площадок еще в трех странах. В интервью она подтвердила такие планы. «Как и обещали, мы об этом объявим, но просим еще немного времени. Пока могу рассказать, что, например, мы уже смотрим в сторону Омана — это одна из стран-гостей ПМЭФ этого года. Рассматриваем также Турцию», — сказала гендиректор Wildberries.