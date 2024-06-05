Wildberries изучает выход в Оман и Турцию, может рассмотреть Латинскую Америку и Африку

В апреле она заявляла, что компания в ближайшие два-три месяца объявит о запуске своих площадок еще в трех странах. В интервью она подтвердила такие планы. «Как и обещали, мы об этом объявим, но просим еще немного времени. Пока могу рассказать, что, например, мы уже смотрим в сторону Омана — это одна из стран-гостей ПМЭФ этого года. Рассматриваем также Турцию», — сказала гендиректор Wildberries.
По ее словам, в приоритете для компании на текущий год с точки зрения зарубежных рынков — Китай, государства Персидского залива и страны СНГ. «В дальнейшем, я думаю, мы готовы будем рассмотреть страны Латинской Америки и, возможно, Африку», — добавила Бакальчук.
Она указала, что у России есть интерес к сотрудничеству со странами этих регионов. «Это абсолютно правильная стратегия. На мой взгляд, там действительно может сложиться неплохая синергия, так как там практически нет сильных игроков в e-commerce», — отметила глава Wildberries.
В некоторых странах довольно высокая численность населения, государства находятся в неплохом финансовом состоянии, а на рынках имеет место высокий спрос — такими странами являются, например, ЮАР и Нигерия, добавила Бакальчук. «Но об этих направлениях мы будем думать точно не в этом году и не в следующем», — отметила она.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.