Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ предложили обязательное подтверждение качества товаров для маркетплейсов

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник допустил введение обязательного подтверждения качества товаров для маркетплейсов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Фотобанк Росконгресс

Это изменение в законе о защите прав потребителей предусматривает, что если товар, который продается на маркетплейсе, подлежит сертификации, то он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-платформа должна предоставить место для размещения ссылки, а продавец обязан её разместить.

Назарий Скрыпник
Руководитель Росаккредитации

24 мая стало известно, что Федеральная пробирная палата, осуществляющая госнадзор за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и камней в России, предложила ввести ограничения на продажу украшений на маркетплейсах.

Как сообщил представитель ведомства «Ведомостям», ювелирные изделия подлежат обязательной маркировке, их оборот должен отслеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН). По его словам, маркетплейсы нарушают это правило.

5 марта в Совете Федерации рассматривали возможность создания государственного маркетплейса для российских товаропроизводителей. Заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов отметил, что такая инициатива поддержит российских производителей, а потребитель будет уверен в том, что приобретает сертифицированные товары, «точно прошедшие все проверки».