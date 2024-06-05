В РФ предложили обязательное подтверждение качества товаров для маркетплейсов

Это изменение в законе о защите прав потребителей предусматривает, что если товар, который продается на маркетплейсе, подлежит сертификации, то он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-платформа должна предоставить место для размещения ссылки, а продавец обязан её разместить.