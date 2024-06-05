В РФ предложили обязательное подтверждение качества товаров для маркетплейсов

Это изменение в законе о защите прав потребителей предусматривает, что если товар, который продается на маркетплейсе, подлежит сертификации, то он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-платформа должна предоставить место для размещения ссылки, а продавец обязан её разместить.
24 мая стало известно, что Федеральная пробирная палата, осуществляющая госнадзор за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и камней в России, предложила ввести ограничения на продажу украшений на маркетплейсах.
Как сообщил представитель ведомства «Ведомостям», ювелирные изделия подлежат обязательной маркировке, их оборот должен отслеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН). По его словам, маркетплейсы нарушают это правило.
5 марта в Совете Федерации рассматривали возможность создания государственного маркетплейса для российских товаропроизводителей. Заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов отметил, что такая инициатива поддержит российских производителей, а потребитель будет уверен в том, что приобретает сертифицированные товары, «точно прошедшие все проверки».