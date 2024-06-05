Топ-менеджеры рассказали об ожиданиях от ПМЭФ-2024

Гендиректор инвесткомпании «Диалот» Алексей Петропольский: «Мы там будем выступать и искать эмитентов, то есть тех, кто хочет привлечь деньги с Московской биржи, и тех, кто хочет выйти на рынок IPO. Сам же я посмотрел все сессии, запланированные на ближайшие четыре дня. Ожидаем услышать нововведения от президента. Конечно, есть надежда на то, что в связи с увеличением налоговой нагрузки будет снижена хотя бы административная, особенно в уголовно-процессуальной плоскости. И будем надеяться, что от слов перейдут как-то к действиям. У нас оправдательные приговоры для предпринимателей войдут в норму, а не в исключение».