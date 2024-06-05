Топ-менеджеры рассказали об ожиданиях от ПМЭФ-2024

В городе ажиотажный спрос на отели, движение местами перекрыто, рассказал онлайн-редактор «Ъ» в Санкт-Петербурге Андрей Цедрик:
В пунктах, где проводится ПЦР-тестирование, уже собираются большие очереди. Как известно, до сих пор всем участникам Петербургского международного экономического форума необходимо сдать тест на коронавирус.
«Дорожные ограничения введены в городе уже с 1 июня. Прежде всего это касается всех территорий вблизи “Экспофорума” в районе Пулково или городка, там перекрыто несколько улиц. В центре города запрещена парковка транспорта в некоторых зонах. Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в целях безопасности запрещено использование электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Причем ограничение будет действовать на время ПМЭФ с 5 по 8 июня сразу в шести районах города, не только там, где будет проводиться форум, но и в ряде центральных — Василеостровском, Адмиралтейском, Московском. Заполняемость гостиниц выросла в три раза буквально в течение последних дней. Плюс они подорожали».
Журналисты обратили внимание, что в 2024 году увеличились расходы на оформление стендов на площадке. Например, Санкт-Петербург потратил на эти цели больше 100 млн руб. По данным агентства «РИА Новости», на форуме гостям покажут автомобили и новый мотоцикл Aurus. А вот самих участников будут возить на китайских машинах Hongqi. «Ъ FM» пообщался с топ-менеджерами, которые посетят мероприятие, и узнал их ожидания от ПМЭФ:
Гендиректор СКБ «Контур» Михаил Сродных: «В моем графике на все дни форума расписана, наверное, каждая минута. Это и подписание важных взаимных партнерств, и сессия, которая у нас запланирована. Мы хотим обсудить, как развитие экономики данных может повлиять на нашу жизнь, а в перспективе на бизнес, который сейчас развивается. Это и ряд встреч, которые также запланированы на ПМЭФ, поэтому расписание довольно плотное».
Сооснователь PR-агентства Vinci Agency Мария Лапук: «У нас, условно, новое правительство и все хотят услышать какие-то тезисы, что будет происходить дальше, какие нововведения стоит ожидать. Для нас ПМЭФ как некая точка начала нового бизнес-сезона, окончание старого. Знаете, у детей 1 сентября, а у нас Петербургский форум каждый год. То есть это настоящий бизнес, а не ради новости, чтобы что-то объявить и это где-то появилось в СМИ. Участие в ПМЭФ — это хорошая рабочая поездка».
Гендиректор инвесткомпании «Диалот» Алексей Петропольский: «Мы там будем выступать и искать эмитентов, то есть тех, кто хочет привлечь деньги с Московской биржи, и тех, кто хочет выйти на рынок IPO. Сам же я посмотрел все сессии, запланированные на ближайшие четыре дня. Ожидаем услышать нововведения от президента. Конечно, есть надежда на то, что в связи с увеличением налоговой нагрузки будет снижена хотя бы административная, особенно в уголовно-процессуальной плоскости. И будем надеяться, что от слов перейдут как-то к действиям. У нас оправдательные приговоры для предпринимателей войдут в норму, а не в исключение».
В экономическом форуме примут участие президенты Боливии, Зимбабве, Абхазии. Также среди гостей есть делегации из Азербайджана, Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и движения «Талибан» (внесено в список запрещенных в РФ террористических организаций).