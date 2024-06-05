Сколько будет стоить нефть через 10 лет

Но внутри этого вопроса существует главное — какой будет спрос на нефть через годы?
В мире продаётся примерно 100 миллионов баррелей нефти каждый день. Заключаются миллионы фьючерсных контрактов, которые покупатели и продавцы используют для управления рисками. Многие правительства используют цену на нефть для установления налоговых ставок внутри стран.
Что будет с этим сложным механизмом дальше?
По историческим меркам нефтяной век существует совсем недолго. Добыча нефти началась только в 1859 году, напоминает эксперт.
Но после этого начался вертикальный спрос, который с небольшими исключениями постоянно рос, так как развивалась автопромышленность и авиасообщение.
Многие страны, особенно в Азии, становятся богаче, и это усиливает спрос на нефть. По прогнозам МЭА — до 104 млн баррелей в сутки.
Таким образом, как минимум до 2030 года, спрос на нефть будет расти. Соответственно, и цена будет на стабильном уровне.
Однако в богатых странах, по мнению Севостьянова, ситуация иная. В них спрос на нефть снижается. Все дело в экономических стимулах новой климатической политики.
«Инженерный прогресс в конструкции двигателей и транспортных средств угрожает доминированию нефти. Бензиновые и дизельные двигатели становятся все более экономичными. Материалы, из которых делают автомобили, становятся легче. Растущая популярность электрических автомобилей, а также транспортных средств, работающих на природном газе или водородных топливных элементах уже оказывает свое влияние на спрос на нефть», — отмечает эксперт.
Например, в ЕС с 2035 законодательно установлен запрет на использование двигателей внутреннего сгорания.
Однако снижение спроса на нефть может привести к падению цен на нефть, и водители в других странах могут вернуться к потребляющим бензин автомобилям, как они это делали, когда нефть была дешевой в 1990-х годах.
«Поэтому главным для сохранения цен на нефть стабильными являются три фактора — легкость извлечения нефти, себестоимость ее добычи, спрос на продукт и его цена», — указывает Севостьянов.
В странах Персидского залива себестоимость добычи по климатическим причинам ниже, чем на севере, но цены и объемы добычи контролируются коллективными соглашениями и в итоге рынок сохраняет стабильность.
Существующая климатическая политика подталкивает к миру без нефти. Этот подход был основан на двух проверенных способах снижения зависимости от топлива: использовать вместо него другой источник энергии или повысить эффективность использования топлива.
Когда нефть стала дорогой, многие мировые предприятия пошли по пути замещения и отказались от топлива, как способа производства электроэнергии.
В некоторых странах, например во Франции, Японии и Швеции коммунальные предприятия перешли на атомную энергетику. То есть произошло ровно то, о чем говориться в старой поговорке среди нефтяников: «высокие цены являются лекарством от высоких цен».
Но сейчас происходят на нефтяном рынке изменения, которых еще никогда не было. Эксперт имеет в виду смещение центра мировых нефтяных рынков. Если посмотреть сценарии по развивающимся странам, их доля в мировом спросе, составляющая 55% в 2021 году, может достигнуть 70% в 2050 году. Одновременно, этот спрос встречается с растущей долей возобновляемых источников энергии.
«Таким образом, эра нефти будет продолжаться еще долго, но на первый план выходит энергоэффективность и себестоимость добычи нефти, которые будут соревноваться с правильными стимулами энергетического перехода», — заключил Павел Севостьянов.
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