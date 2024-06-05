Сьерра-Леоне проводит переговоры с «Русалом» о добыче бокситов

«У нас есть “Русал”, который является одной из крупнейших компаний в области добычи бокситов в мире. У нас было несколько встреч, в ходе которых с их стороны было много интереса к открытию добывающей концессии по бокситам в Сьерра-Леоне, и эти переговоры еще идут», — сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024.