Сьерра-Леоне проводит переговоры с «Русалом» о добыче бокситов

«У нас есть “Русал”, который является одной из крупнейших компаний в области добычи бокситов в мире. У нас было несколько встреч, в ходе которых с их стороны было много интереса к открытию добывающей концессии по бокситам в Сьерра-Леоне, и эти переговоры еще идут», — сказал Маттай на полях ПМЭФ-2024.
Он напомнил, что двусторонние отношения с Россией в области горной добычи были приостановлены из-за пандемии. «Поэтому мы здесь, чтобы возобновить сотрудничество, подтвердить, что мы укрепляем российско-африканские отношения в сфере бизнеса, особенно в горнодобывающей отрасли», — подчеркнул министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.