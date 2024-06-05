Сбербанк повышает ставки по ипотеке без господдержки и потребкредитам

Кредиты под залог недвижимости будут предлагаться с минимальной ставкой в 19,3%. Военная ипотека останется с минимальной ставкой — 17,6%, а ставки по коммерческой ипотеке поднимут до 19,7%. Минимальная ставка по ипотеке без первоначального взноса — от 19%.