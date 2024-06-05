Сбербанк повышает ставки по ипотеке без господдержки и потребкредитам

Минимальные процентные ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жилье — от 18,2%. Такая же минимальная ставка будет применяться для ипотечных программ на строительство дома и программы рефинансирования.
Проценты по ипотеке на загородную недвижимость и земельные участки — от 18,5%, на гаражи, машино-места и кладовые — от 18,7%.
Кредиты под залог недвижимости будут предлагаться с минимальной ставкой в 19,3%. Военная ипотека останется с минимальной ставкой — 17,6%, а ставки по коммерческой ипотеке поднимут до 19,7%. Минимальная ставка по ипотеке без первоначального взноса — от 19%.
Кроме того, Сбербанк поднимает процентные ставки по потребительским кредитам. Диапазон ставок будет колебаться от 17,9% до 39,9%, в зависимости от конкретных условий и суммы кредита.
Сбербанк поясняет, что увеличение ставок связано с ростом доходности ОФЗ, вызванным высокой ключевой ставкой Центрального Банка России. Изменения не затронут программы, которые предоставляются при господдержке.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»