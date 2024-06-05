Россияне назвали сумму, которую готовы отдать за аренду загородного дома

«Большая часть тех, кто хотел бы снять дом, готовы платить за него не больше 20 тысяч рублей в месяц (56%)», — говорится в исследовании.
Тратить на аренду сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей согласны 12% опрошенных, а от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц — 10% россиян, сумму от 50 тысяч до 70 тысяч рублей никто из респондентов не выбрал, а от 70 тысяч до 100 тысяч рублей готовы платить 7% опрошенных, более 100 тысяч — только 6%. Остальные респонденты, по данным исследования, стали бы арендовать дом «только за символическую цену или бесплатно».
«Спрос на дома этим летом очень высокий. Если сравнивать с прошлым годом, количество бронирований выросло примерно на 40%. Популярнее всего небольшие, для двух-четырёх человек, домики с красивым видом. Также все востребованнее становятся глэмпинги», — сообщил основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
Самый высокий спрос на дома в летний сезон отмечен в Краснодарском крае, Карелии и Дагестане. Средняя стоимость аренды по России, как выяснили в ходе исследования, по сравнению с прошлым летом выросла на 14%, до 7 170 рублей за сутки. В среднем люди арендуют дома на пять суток.
В Подмосковье средняя стоимость аренды домов этим летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 1% и составляет 12 488 рублей за сутки. Здесь люди стали арендовать дома на более продолжительный срок — в среднем на трое суток, в то время как в прошлом году средний срок аренды составлял двое суток.