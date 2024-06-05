Россияне назвали сумму, которую готовы отдать за аренду загородного дома

Тратить на аренду сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей согласны 12% опрошенных, а от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц — 10% россиян, сумму от 50 тысяч до 70 тысяч рублей никто из респондентов не выбрал, а от 70 тысяч до 100 тысяч рублей готовы платить 7% опрошенных, более 100 тысяч — только 6%. Остальные респонденты, по данным исследования, стали бы арендовать дом «только за символическую цену или бесплатно».