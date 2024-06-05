РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

«Сегодня банк (РНКБ — ред.) обслуживает около 2,6 миллиона жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — цитирует пресс-служба РНКБ Костина.