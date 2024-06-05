РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году

«Сегодня банк (РНКБ — ред.) обслуживает около 2,6 миллиона жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — цитирует пресс-служба РНКБ Костина.
«Команда нашего банка будет продолжать свою работу на благо региона», — сказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.
Основной задачей интеграционного процесса станет гармонизация продуктовой линейки. При объединении двух команд ВТБ нацелен максимально сохранить персонал РНКБ, который обладает большим опытом работы на полуострове и материке.