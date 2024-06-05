Реальные зарплаты в России в марте выросли на 11,4% по сравнению с февралем

В феврале рост заработной платы составил 10,8%, в январе — 8,5%. Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2024 года составила 87 тыс. 740 ₽ — это на 21,6% больше, чем в марте 2023 года. В марте по сравнению с февралем реальные зарплаты в РФ выросли на 11,4%.
По итогам 2023 года Росстат сообщал о росте средней заработной платы на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году. В апреле 2024 года Минэкономразвития повысило прогноз роста средней зарплаты до 6,5% в текущем году (в сентябре прогноз составлял 2,5%), в 2025 году — до 3,6% (с 2,6%), в 2026 году — до 2,8% (с 2,3%).