Реальные зарплаты в России в марте выросли на 11,4% по сравнению с февралем

По итогам 2023 года Росстат сообщал о росте средней заработной платы на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году. В апреле 2024 года Минэкономразвития повысило прогноз роста средней зарплаты до 6,5% в текущем году (в сентябре прогноз составлял 2,5%), в 2025 году — до 3,6% (с 2,6%), в 2026 году — до 2,8% (с 2,3%).